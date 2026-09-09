В Севастополе повреждены три многоквартирных дома и 12 частных при атаке ВСУ

За последние сутки Севастополь четыре раза подвергся атакам ВСУ. Военные отразили налёты и нейтрализовали 27 беспилотников, однако без повреждений жилого фонда не обошлось. О последствиях атак сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, за сутки в городе получили повреждения три многоквартирных и 12 частных домов.

Отражением налётов занимались военнослужащие, авиация, подразделения ПВО и мобильные огневые группы. Всего за период с 8:00 8 сентября до 8:00 9 сентября они нейтрализовали 27 беспилотников. Развожаев отметил, что жилые здания получили точечные повреждения.

Накануне вечером сообщалось, что в Севастополе отразили массированную атаку ВСУ, было сбито 7 БПЛА. После уничтожения беспилотников в городе обнаружили последствия падения обломков.

Также минувшей ночью Геленджик пережил самый продолжительный и масштабный налёт беспилотников за всё время наблюдений. Для отражения атаки над городом задействовали средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы.