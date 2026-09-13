Девять БПЛА нейтрализовали над Севастополем, повреждены частные дома

Девять беспилотников нейтрализовали над Севастополем во время продолжающейся атаки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В результате падения обломков и детонации БПЛА повреждены частные дома, пострадавших, по предварительным данным, нет.

«Наши военные, ПВО и мобильные группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализованы 9 БПЛА», — сообщил Развожаев.

По словам губернатора, в районе Максимовой дачи один из беспилотников сдетонировал, после чего загорелся частный дом в садовом товариществе. На месте работают сотрудники МЧС.

Ещё одно возгорание частного дома зафиксировано в СНТ в районе Монастырского шоссе. Туда также направились оперативные службы.

Кроме того, обломки сбитого беспилотника упали в районе Большой Морской. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее Развожаев сообщал о трёх нейтрализованных над городом БПЛА. Таким образом, по мере продолжения атаки их число увеличилось до девяти.