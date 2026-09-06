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Опубликовано 6 сентября, 19:59

Две девочки-подростка и мужчина получили ранения после атаки БПЛА на Севастополь

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Взрослый мужчина и две девочки-подростка получили осколочные ранения в результате атаки беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Атаку ВСУ отразили военные, подразделения ПВО и мобильные огневые группы. Всего было нейтрализовано три БПЛА.

После падения беспилотников зафиксировали две детонации в районе улиц Николая Музыки и Супруна. Ударной волной выбило стёкла в нескольких многоквартирных домах и детском саду. Кроме того, осколками повреждены автомобили, находившиеся во дворах.

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Ранее террористический киевский режим нанёс серию прицельных ударов по мирным объектам Луганской Народной Республики, в результате которых пострадали семь человек. Под обстрелами оказались строители моста, гражданские автомобили и жилые дома.

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Артём Гапоненко
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