Взрослый мужчина и две девочки-подростка получили осколочные ранения в результате атаки беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Атаку ВСУ отразили военные, подразделения ПВО и мобильные огневые группы. Всего было нейтрализовано три БПЛА.

После падения беспилотников зафиксировали две детонации в районе улиц Николая Музыки и Супруна. Ударной волной выбило стёкла в нескольких многоквартирных домах и детском саду. Кроме того, осколками повреждены автомобили, находившиеся во дворах.

Ранее террористический киевский режим нанёс серию прицельных ударов по мирным объектам Луганской Народной Республики, в результате которых пострадали семь человек. Под обстрелами оказались строители моста, гражданские автомобили и жилые дома.