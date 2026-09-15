«Бабуля разминировала дрон»: В Сети появилось необычное видео из зоны СВО

Пожилая женщина в зоне СВО самостоятельно сняла неизвестный предмет с лежащего на земле беспилотника. Необычные кадры опубликовал канал «Работайте, братья».

На видео пенсионерка подходит к дрону, снимает закреплённый на нём груз, показывает находку человеку за кадром, а затем осторожно кладёт её на землю.

Видео © Работайте, братья!

«Бабуля где-то в серой зоне самостоятельно разминировала дрон от греха подальше», — говорится в подписи к ролику.

Место и дата съёмки не приводится.

Подобные коптеры в зоне боевых действий могут использоваться для самых разных задач — от разведки и перевозки грузов до доставки боеприпасов. Поэтому любые найденные беспилотники и их фрагменты потенциально могут представлять опасность. Власти российских регионов регулярно предупреждают жителей, что к упавшим БПЛА и их обломкам нельзя приближаться и тем более прикасаться. При обнаружении подобных объектов необходимо сообщить о них экстренным службам по номеру 112.