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Опубликовано 15 сентября, 15:12

«Бабуля разминировала дрон»: В Сети появилось необычное видео из зоны СВО

Пенсионерка в зоне СВО сняла неизвестный груз с лежащего дрона

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пожилая женщина в зоне СВО самостоятельно сняла неизвестный предмет с лежащего на земле беспилотника. Необычные кадры опубликовал канал «Работайте, братья».

На видео пенсионерка подходит к дрону, снимает закреплённый на нём груз, показывает находку человеку за кадром, а затем осторожно кладёт её на землю.

Видео © Работайте, братья!

«Бабуля где-то в серой зоне самостоятельно разминировала дрон от греха подальше», — говорится в подписи к ролику.

Место и дата съёмки не приводится.

Подобные коптеры в зоне боевых действий могут использоваться для самых разных задач — от разведки и перевозки грузов до доставки боеприпасов. Поэтому любые найденные беспилотники и их фрагменты потенциально могут представлять опасность. Власти российских регионов регулярно предупреждают жителей, что к упавшим БПЛА и их обломкам нельзя приближаться и тем более прикасаться. При обнаружении подобных объектов необходимо сообщить о них экстренным службам по номеру 112.

Ранее Life.ru писал о таком предупреждении после уничтожения беспилотников над Новгородской областью.

Больше новостей о российских военных, беспилотниках и ситуации в зоне СВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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