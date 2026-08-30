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Регион
30 августа, 06:34

Над Новгородской областью за ночь уничтожили семь украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Силы ПВО минувшей ночью отразили атаку семи беспилотников над Новгородской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов в «Максе».

Глава региона поблагодарил российских военных за работу. О пострадавших или разрушениях в сообщении не говорится. Дронов также призвал жителей не приближаться к найденным обломкам беспилотников и ни в коем случае не трогать их.

«При обнаружении обломков БПЛА не приближайтесь к ним и не трогайте — это очень опасно! Сразу сообщайте по номеру 112», — сказано в публикации.

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Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке БПЛА на Ленинградскую область, во время которой силы ПВО уничтожили 62 беспилотника. После отражения налёта в регионе отменили режим опасности.

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Владимир Озеров
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