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Опубликовано 15 сентября, 19:50

В Белгородской области при взрыве сброшенного с дрона устройства погиб мужчина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мирный житель погиб в результате атаки беспилотника в Белгородской области. Инцидент произошёл вечером 15 сентября в селе Смородино Грайворонского округа, сообщили в региональном оперативном штабе.

По предварительным данным, беспилотник сбросил взрывное устройство. Мужчина получил тяжёлые ранения и скончался на месте происшествия.

В оперштабе выразили соболезнования родным и близким погибшего. Информация о возможных повреждениях инфраструктуры сейчас уточняется. На месте работают специалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего и оценивают последствия атаки.

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Ранее дом культуры в селе Васильевка Херсонской области полностью сгорел после ночной атаки ВСУ. Удар был нанесён около 03:00 мск. О пострадавших в сообщении не говорится. Глава округа подчеркнул, что уничтоженное здание являлось гражданским объектом. Он также заявил, что украинские силы продолжают наносить удары по мирной инфраструктуре Каховского округа.

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Юния Ларсон
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