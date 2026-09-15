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Регион
Опубликовано 15 сентября, 15:18

ВСУ пытались атаковать Сызрань: отпор им дали мобильные огневые группы и силы ПВО

Федорищев: В ночь на 15 сентября ВСУ пытались атаковать Сызрань беспилотниками

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В ночь на 15 сентября противник предпринял очередную попытку атаковать Сызрань в Самарской области. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, все беспилотные аппараты были уничтожены: порядка двадцати сбили мобильные огневые группы, остальные нейтрализовала система ПВО Армии России.

«Противник пытался в очередной раз атаковать Сызрань. Все беспилотные аппараты были сбиты, причём порядка 20 из них сбили наши мобильные огневые группы, остальное — работа системы ПВО Армии России», — заявил чиновник.

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Ранее Life.ru сообщал о серии атак ВСУ на Херсонскую область, в результате которых ранения получили семь мирных жителей, в том числе двое детей. Тогда также фиксировались повреждения домов, транспорта и инфраструктуры в нескольких муниципалитетах, включая Каховку.

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Оксана Попова
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