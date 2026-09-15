Ночью Таганрог попал под массированный ракетный удар. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. Зафиксированы множественные последствия на земле и несколько возгораний. На местах работают экстренные службы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В результате ракетной атаки повреждены: остекление 2 многоквартирных и 3 частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовая труба (не затронуло функции жизнеобеспечения), склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Озон», — написал он в своём телеграм-канале.

Данные уточняются. В настоящее время ракетная опасность снята.

Российские военные ежедневно уничтожают около 50–70 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Днепропетровском направлении. В зоне ответственности подразделений «Центра» действует разветвлённая система постов воздушного наблюдения и FPV-ПВО. Только обычные посты позволяют сбивать примерно 30–40 аппаратов за сутки. Если учитывать работу расчётов FPV-перехватчиков, показатель увеличивается ещё на 20–30 целей. В итоге суммарно российские бойцы поражают до 70 украинских беспилотников ежедневно.