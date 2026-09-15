ВС РФ ежедневно сбивают до 70 дронов ВСУ на Днепропетровском направлении

Российские военные ежедневно уничтожают около 50–70 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Днепропетровском направлении. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказал командир отделения 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Даниил Казаков.

По его словам, в зоне ответственности подразделений действует разветвлённая система постов воздушного наблюдения и FPV-ПВО. Только обычные посты позволяют сбивать примерно 30–40 аппаратов за сутки.

Если учитывать работу расчётов FPV-перехватчиков, показатель увеличивается ещё на 20–30 целей. В итоге суммарно российские бойцы поражают до 70 украинских беспилотников ежедневно. Среди перехватываемых целей Казаков назвал разведывательные и ударные БПЛА, гексакоптеры и барражирующие боеприпасы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сразу две радиолокационные станции украинской ПВО были уничтожены ударами российских беспилотников на юге Украины. Целью операции было ограничить возможности противовоздушной обороны ВСУ. Для поражения объектов применили БПЛА «Герань-4 сикер». Одна станция 35Д6 находилась в районе Одессы, вторая — в населённом пункте Калуга Николаевской области. В военном ведомстве заявили об уничтожении обеих целей.