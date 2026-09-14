ВС РФ уничтожили две РЛС украинской ПВО под Одессой и Николаевом

Сразу две радиолокационные станции украинской ПВО были уничтожены ударами российских беспилотников на юге Украины. По данным Минобороны РФ, целью операции было ограничить возможности противовоздушной обороны ВСУ.

ВС РФ уничтожили радиолокационные станции ВСУ в Одессе и Николаевской области. Пресс-служба Минобороны РФ.

Для поражения объектов применили БПЛА «Герань-4 сикер». Одна станция 35Д6 находилась в районе Одессы, вторая — в населённом пункте Калуга Николаевской области. В военном ведомстве заявили об уничтожении обеих целей.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения двух радиолокационных станций ВСУ. Удары нанесли расчёты беспилотников на разных участках фронта. В районе Червонополья Николаевской области реактивный БПЛА-К «Герань-4 сикер» атаковал радиолокационную станцию ПВО 35Д6. Цель была уничтожена. Второй удар пришёлся по району Славянска. Там операторы БПЛА-К «Гербера сикер» поразили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Рада».