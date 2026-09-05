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Опубликовано 5 сентября, 12:45

Российские «Герани» уничтожили РЛС ВСУ под Николаевым и Славянском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Российские «Герани-4 сикер» уничтожили радиолокационные станции ВСУ в районе Червонополья Николаевской области и Славянска Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.

Кроме того, «Герберы сикер» лишили украинскую армию РЛС контрбатарейной борьбы «Рада» с пикапами сопровождения и личным составом. Факт уничтожения подтвердили кадры объективного контроля.

Удар «Геранями» по цехам в Днепропетровске: Пылает завод дронов для атак на РФ
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Ранее Минобороны отчиталось об ударах по морским судам в портах Черноморск и Одесса. Они использовались для перевозки грузов военного назначения в интересах украинской армии.

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Матвей Константинов
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