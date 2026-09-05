Российские «Герани-4 сикер» уничтожили радиолокационные станции ВСУ в районе Червонополья Николаевской области и Славянска Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.

Кроме того, «Герберы сикер» лишили украинскую армию РЛС контрбатарейной борьбы «Рада» с пикапами сопровождения и личным составом. Факт уничтожения подтвердили кадры объективного контроля.

Ранее Минобороны отчиталось об ударах по морским судам в портах Черноморск и Одесса. Они использовались для перевозки грузов военного назначения в интересах украинской армии.