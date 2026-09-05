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Опубликовано 5 сентября, 12:37

Минобороны показало видео налёта «Гераней» на суда в портах Черноморск и Одесса

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

Российские военные нанесли удары по морским судам в портах Черноморск и Одесса, которые использовались для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали кадры.

«Герани» поразили сухогрузы и контейнеровоз в портах Черноморск и Одесса. Видео © Минобороны России

По данным ведомства, в порту Черноморск расчётами реактивных БПЛА-камикадзе «Герань-4 сикер» поражены два сухогруза и один контейнеровоз. Ещё один сухогруз противника атакован на рейде порта Одесса.

ВС РФ поразили «Геранями» логистический центр ВСУ на окраине Киева
ВС РФ поразили «Геранями» логистический центр ВСУ на окраине Киева

Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска нанесли удар реактивными беспилотниками «Герань» по заводу в Днепропетровске, где производились беспилотники большой дальности для ударов по территории России. Атаку выполнили расчёты бригады беспилотных систем «Варяг», и на предприятии зафиксировано объёмное возгорание.

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Анастасия Никонорова
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