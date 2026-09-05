Минобороны показало видео налёта «Гераней» на суда в портах Черноморск и Одесса

Российские военные нанесли удары по морским судам в портах Черноморск и Одесса, которые использовались для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ и показали кадры.

«Герани» поразили сухогрузы и контейнеровоз в портах Черноморск и Одесса. Видео © Минобороны России

По данным ведомства, в порту Черноморск расчётами реактивных БПЛА-камикадзе «Герань-4 сикер» поражены два сухогруза и один контейнеровоз. Ещё один сухогруз противника атакован на рейде порта Одесса.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска нанесли удар реактивными беспилотниками «Герань» по заводу в Днепропетровске, где производились беспилотники большой дальности для ударов по территории России. Атаку выполнили расчёты бригады беспилотных систем «Варяг», и на предприятии зафиксировано объёмное возгорание.