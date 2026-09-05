«Ослепительный дубль»: Российские дроны уничтожили две РЛС ВСУ

Российские расчёты беспилотников поразили две радиолокационные станции ВСУ на разных участках фронта. Кадры ударов опубликовало Минобороны России.

Российские дроны уничтожили две РЛС ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

В районе Червонополья Николаевской области расчёт реактивного БПЛА-К «Герань-4 сикер» атаковал радиолокационную станцию ПВО 35Д6. Цель была уничтожена.

Второй удар пришёлся по району Славянска. Там операторы БПЛА-К «Гербера сикер» поразили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Рада». В Минобороны также сообщили об уничтожении находившихся рядом пикапов сопровождения и личного состава ВСУ.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский беспилотник «Герань-4 сикер» уничтожил радиолокационную станцию П-18 ВСУ в зоне СВО. Цель обнаружил разведывательный дрон большой дальности, после чего её координаты передали расчёту ударных БПЛА. В Минобороны тогда также заявили об успешном поражении станции.