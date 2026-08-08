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8 августа, 10:23

Российский дрон «Герань-4 сикер» уничтожил РЛС ВСУ в зоне СВО

Обложка © avia.pro

Обложка © avia.pro

Российские военные ударным беспилотником «Герань-4 сикер» разбили радиолокационную станцию украинской армии в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российский дрон «Герань-4 сикер» уничтожил РЛС ВСУ. Видео © Минобороны РФ

По данным ведомства, 7 августа 2026 года разведывательный дрон большой дальности засёк работу РЛС П-18. Координаты цели сразу же передали расчёту ударных беспилотников.

«В 15:45 мск по РЛС ВСУ был нанесён удар беспилотным аппаратом «Герань-4 сикер». Цель успешно уничтожена», — говорится в сообщении Минобороны.

«Герань» поразила локомотив с грузами ВСУ и подстанцию в Харьковской области
«Герань» поразила локомотив с грузами ВСУ и подстанцию в Харьковской области

До этого в Минобороны отчитались о разгроме семи сухогрузов, которые везли грузы для украинской армии. Суда поразили в Чёрном море и в районе порта Николаева. Для атаки также применялись беспилотники «Герань-4 сикер». По данным ведомства, суда доставляли грузы военного назначения.

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Вероника Бакумченко
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