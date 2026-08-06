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6 августа, 14:56

«Герань» поразила локомотив с грузами ВСУ и подстанцию в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Российские военные продолжают наносить удары по объектам тыловой инфраструктуры украинских сил. В Минобороны РФ сообщили о поражении электроподстанции и железнодорожного локомотива, задействованных в перевозке вооружений в Харьковской области.

По данным ведомства, оба удара были нанесены беспилотниками дальнего действия «Герань» в районе города Лозовая. Помимо этого, опубликованы кадры объективного контроля, запечатлевшие поражение тыловых объектов ВСУ в районе населённого пункта Погребки Сумской области.

«Видеокадры поражения подстанции 110 кВт и железнодорожного локомотива, перевозившего грузы военного назначения в интересах ВСУ, с применением БПЛА дальнего действия «Герань» в районе н. п. Лозовая Харьковской области», — говорится в сообщении.

«Герань» поразила локомотив с грузами ВСУ и подстанцию в Харьковской области. Видео © Минобороны России

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Ранее российские операторы БПЛА поразили ещё три сухогруза в Чёрном море, атакуя вечером 4 августа и утром 5 августа южнее и юго-восточнее Одессы, используя «Герань-4 сикер», и Минобороны опубликовало кадры ударов. 6 августа ведомство сообщило, что накануне вечером южнее и восточнее Одессы ударные беспилотники поразили два сухогруза с военными грузами для ВСУ.

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Анастасия Никонорова
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