Российские военные продолжают наносить удары по объектам тыловой инфраструктуры украинских сил. В Минобороны РФ сообщили о поражении электроподстанции и железнодорожного локомотива, задействованных в перевозке вооружений в Харьковской области.

По данным ведомства, оба удара были нанесены беспилотниками дальнего действия «Герань» в районе города Лозовая. Помимо этого, опубликованы кадры объективного контроля, запечатлевшие поражение тыловых объектов ВСУ в районе населённого пункта Погребки Сумской области.

«Видеокадры поражения подстанции 110 кВт и железнодорожного локомотива, перевозившего грузы военного назначения в интересах ВСУ, с применением БПЛА дальнего действия «Герань» в районе н. п. Лозовая Харьковской области», — говорится в сообщении.

«Герань» поразила локомотив с грузами ВСУ и подстанцию в Харьковской области. Видео © Минобороны России