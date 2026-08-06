МО: ВС РФ вечером 5 августа поразили два судна с грузом для ВСУ в Чёрном море
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Российские военные продолжают наносить удары по морским целям, задействованным в интересах украинских вооружённых сил. Накануне вечером в акватории Черного моря, на участках южнее и восточнее Одессы, барражирующими боеприпасами были атакованы два сухогруза, сообщили в Минобороны РФ 6 августа.
«Вчера вечером ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря, южнее и восточнее Одессы, поражены два морских судна типа «сухогруз», осуществлявшие доставку грузов военного назначения», — говорится в сообщении.
ВС РФ активизировали массированные ударыпо украинским черноморским портам — Одессе, Черноморску, Южному, Николаеву и Измаилу. Используя высокоточное оружие и беспилотники, российские военные наносят удары по портовой инфраструктуре, складам с горючим и вооружением, а также судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Министерства обороны РФ, за июль было поражено более 80 морских судов. В результате этих действий морское судоходство в регионе оказалось практически парализовано, а Украина, по оценкам экспертов, столкнулась с колоссальным экономическим ущербом и фактической утратой морских маршрутов снабжения и экспорта.
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