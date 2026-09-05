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Специальная военная операция

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Опубликовано 5 сентября, 12:06

ВС РФ уничтожили солнечную электростанцию в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pisaphotography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pisaphotography

В результате российского удара по Киеву 3 сентября уничтожена солнечная электростанция, принадлежащая компании Dovgiy Family Office. Об этом в соцсети сообщила управляющий партнёр компании Оксана Гуляева. По её словам, также пострадал логистический центр партнёров.

Она не уточнила, каким именно оружием был нанесён удар и нанесён ли ущерб другим объектам. Российские военные регулярно наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины, целями становятся объекты, задействованные в обеспечении ВСУ.

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Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удары по транспортным объектам Украины, используемым для нужд ВСУ, а также по пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наёмников. Атаки проводились силами авиации, дронов, ракетных войск и артиллерии по 158 районам.

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Анастасия Никонорова
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