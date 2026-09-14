Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации продолжают успешное продвижение на ключевых участках линии боевого соприкосновения. Днём 14 сентября стало известно об установлении контроля над тремя стратегически важными населёнными пунктами сразу в двух областях.

Активные наступательные действия развернулись на восточном фланге спецоперации. В Харьковской области передовые группы российских штурмовиков сломили сопротивление противника и полностью зачистили сёла Широкое и Шевченково.

Одновременно с этим ощутимого успеха наши бойцы добились и на южном секторе. В Запорожской области в результате скоординированного натиска подразделений ВС РФ был выбит гарнизон противника из посёлка Новоандреевка.

Ранее Армия России освободила Долгенькое и Березники в Харьковской области. Населённые пункты были взяты под контроль силами группировки войск «Север».