Армия России выбила противника сразу из трёх сёл на двух направлениях
ВС РФ взяли под контроль Широкое, Шевченково и Новоандреевку
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Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации продолжают успешное продвижение на ключевых участках линии боевого соприкосновения. Днём 14 сентября стало известно об установлении контроля над тремя стратегически важными населёнными пунктами сразу в двух областях.
Активные наступательные действия развернулись на восточном фланге спецоперации. В Харьковской области передовые группы российских штурмовиков сломили сопротивление противника и полностью зачистили сёла Широкое и Шевченково.
Одновременно с этим ощутимого успеха наши бойцы добились и на южном секторе. В Запорожской области в результате скоординированного натиска подразделений ВС РФ был выбит гарнизон противника из посёлка Новоандреевка.
Ранее Армия России освободила Долгенькое и Березники в Харьковской области. Населённые пункты были взяты под контроль силами группировки войск «Север».
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