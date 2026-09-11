Российские военные за последние сутки освободили два населённых пункта в зоне СВО — Новогришино в ДНР и Зоревку в Запорожской области. Об этом 11 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» вчера, 10 сентября т. г., освобожден насёленный пункт Новогришино Донецкой Народной Республики», — указано в публикации.

Зоревку удалось освободить благодаря продвижению в глубину обороны противника подразделений группировки войск «Восток».

Село Новогришино находится близ Доброполья. По данным на 2001 год, там проживало более 160 человек. Зоревка располагается недалеко от Новониколаевки. По информации на 2018 год, там проживало 25 человек.

Ранее Армия России освободила Долгенькое и Березники в Харьковской области. Населённые пункты были взяты под контроль силами группировки войск «Север».