Армия России освободила Долгенькое и Березники в Харьковской области

Российские войска освободили населённые пункты Долгенькое и Березники (оба — Харьковская область) в зоне специальной военной операции. Об этом 8 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«Установлен контроль над населённым пунктом Долгенькое Харьковской области. Продолжает сужаться внутреннее кольцо [в Харьковской области], под контроль российских войск перешёл населённый пункт Березники Харьковской области», — указано в публикации.

Уточняется, что населённые пункты взяты под контроль силами группировки войск «Север».

Село Долгенькое (в некоторых документах Довгенькое) находится в Изюмском районе в 10 км от реки Северский Донец. В 4 км от населённого пункта проходит автомобильная дорога. Основано в 1782 году. Население, по данным на 2001 год, составляло 850 человек.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о поражении ряда военных объектов на Украине. В частности, удары нанесены по авиабазе Васильков и центру разведки СБУ.