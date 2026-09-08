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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 8 сентября, 07:16

Авиабаза Васильков, центр разведки СБУ и склад ГСМ: раскрыты цели удара ВС РФ

Минобороны РФ: Поражены авиабаза Васильков и центр разведки СБУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска совершили серию высокоточных налетов по инфраструктурным объектам в Киевской области. Основная фаза операции пришлась на ночное время.

Целью стали критически значимые узлы обеспечения противника. Минобороны официально подтвердило поражение авиабазы ВСУ Васильков, а также уничтожение склада горюче-смазочных материалов в Борисполе.

Кроме того, ликвидирован «центр радио- и радиотехнической разведки СБУ» в Мархалевке. Подобные узлы отвечают за сбор данных и координацию действий вражеских подразделений.

Удары наносились с использованием современных средств поражения. Информация о масштабах повреждений уточняется, но уже сейчас ясно, что оперативный потенциал оппонента в регионе существенно снижен.

Командование планирует продолжить планомерное подавление военных возможностей противника. Подобная стратегия позволяет эффективно лишать оппонента ресурсов для ведения дальнейших активных действий.

Поражён завод ракет и сухогруз: итоги ночной операции российских войск в Киеве
Поражён завод ракет и сухогруз: итоги ночной операции российских войск в Киеве

Напомним, Минобороны России сообщило о ночном массированном ударе по украинской инфраструктуре. В ведомстве уточнили, что целями стали объекты оборонно-промышленного комплекса и логистические узлы.

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Оксана Попова
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