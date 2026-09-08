Поражён завод ракет и сухогруз: итоги ночной операции российских войск в Киеве

Минобороны России сообщило о ночном массированном ударе по украинской инфраструктуре. В ведомстве уточнили, что целями стали объекты оборонно-промышленного комплекса и логистические узлы.

Удар наносился силами наземного, воздушного и морского базирования при поддержке дальнобойных беспилотников. Поражены предприятия в Киеве и Киевской области, задействованные в сборке дронов и ракет. Также уничтожен сухогруз с горюче-смазочными материалами для ВСУ на рейде Одессы.

В порту Черноморск поражены распределительные центры военного назначения. Уничтожена техника, предназначенная для разгрузки иностранных военных грузов. Кроме того, под удар попали транспортно-логистические хабы, обеспечивавшие доставку вооружений к линии фронта.

Российские военные подчеркнули высокую точность применения оружия большой дальности. По данным ведомства, все назначенные цели успешно достигнуты, а назначенные объекты полностью выведены из строя.

Операция стала ответом на предыдущие атаки Киева по гражданским объектам на территории РФ. Удары были направлены исключительно по военным и производственным мощностям противника.

Ранее Life.ru писал, что трёхдневный мораторий на удары по Киеву прекратил действие. Ограничение было связано с поездками в Москву и Киев американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.