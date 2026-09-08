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Опубликовано 7 сентября, 22:12

Мораторий на нанесение ударов по Киеву больше не действует

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / J_K

Трёхдневный мораторий на удары по Киеву прекратил действие. Ограничение было связано с поездками в Москву и Киев американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

5 сентября представители США прибыли в российскую столицу, а уже 6 сентября посетили Киев. На фоне их визитов президент России Владимир Путин объявил о временной приостановке ударов по украинской столице.

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Ранее украинский блогер Анатолий Шарий предупредил о непростой ночи для Киева с 7 на 8 сентября. По его словам, «ночью в Киеве будет жесть». Других подробностей блогер не привёл. Он также не уточнил, располагает ли какой-либо конкретной информацией о возможных событиях в украинской столице.

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Тимур Хингеев
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