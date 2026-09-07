«Похоже, будет жесть»: Жителей Киева предупредили о тяжёлой ночи

Украинский блогер Анатолий Шарий предупредил о непростой ночи для Киева с 7 на 8 сентября. При этом он не раскрыл, что именно стало причиной такого прогноза.

«Ночь в Киеве будет жесть, похоже», — написал Шарий в Telegram-канале.

Других подробностей блогер не привёл. Он также не уточнил, располагает ли какой-либо конкретной информацией о возможных событиях в украинской столице.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин приказал 5 сентября на трое суток прекратить удары по Киеву. Ограничение начало действовать с полуночи. Решение было связано с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в украинской столице.