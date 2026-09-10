ВС России освободили Зарубинку и Гоптовку в зоне СВО

В сентябре российские войска продолжили наступление в Харьковской области, развивая продвижение на нескольких участках, в том числе в районе Волчанска и на Великобурлукском направлении. 7 сентября Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки ВСУ численностью до 2 тыс. человек на северо-востоке региона: по его словам, площадь волчанского котла составила около 460 кв. км, внутри оказались 27 населённых пунктов. Российские подразделения продолжили бои за расширение зоны контроля и уничтожение окружённой группировки; в частности, интенсивные боевые действия шли в районе Ольховатки. В РФ рассчитывают, что дальнейшее продвижение позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 км.