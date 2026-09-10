Основу группировки ВСУ, находящейся в окружении под Волчанском, составляют механизированные бригады, боевики нацбатов и пограничники. Об этом ТАСС сообщил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

«Реальный контингент в котле смешанный, однако ядро — механизированные бригады и пограничники», — рассказал он.

По утверждению Лисняка, до смыкания кольца украинское командование перебрасывало на этот участок отдельные националистические и штурмовые подразделения, используя их как «затычки и заградотряды». Крупных иностранных подразделений внутри котла нет, добавил представитель ВГА. По его словам, окружённая группировка состоит преимущественно из украинских военнослужащих с разной степенью мотивации.

Волчанский котёл образовался на северо-востоке Харьковской области. 7 сентября Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки ВСУ численностью до 2 тыс. человек. По его словам, площадь котла составляет около 460 кв. км и охватывает 27 населённых пунктов. В РФ заявляют, что ликвидация окружённой группировки позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км. На этом участке продолжаются бои, Минобороны России также сообщало о пресечении попыток ВСУ прорвать окружение.