Любая попытка ВСУ прорвать с внешних рубежей окружение в Харьковской области приведёт к дополнительным потерям украинской армии. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

«Чем страшен котёл? Пока он жив, он жрёт резервы ВСУ, которые на исходе. Любая попытка его вскрыть — это новые потери на внешних рубежах», — сказал Лисняк ТАСС.

По его словам, после окончательной ликвидации окружённой группировки линия боевого соприкосновения может отодвинуться более чем на 20 километров от границы Белгородской области. Лисняк считает, что это позволит снизить интенсивность ударов по Шебекино и другим приграничным территориям.

Кроме того, переход под российский контроль 27 населённых пунктов внутри кольца расширит логистические возможности ВС РФ и позволит оборудовать новые наблюдательные пункты.

Ранее Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки ВСУ численностью до двух тысяч человек на северо-востоке Харьковской области. По его словам, площадь котла составляет около 460 квадратных километров и охватывает 27 населённых пунктов.