Окружённая в Харьковской области группировка ВСУ продолжает нести потери под ударами российской авиации и артиллерии. Об этом сообщает Телеграм-канал «Северный ветер», который ведут бойцы группировки войск РФ «Север».

«На Великобурлукском направлении идут ожесточённые бои в районе Ольховатки. Российская авиация и артиллерия «северян» интенсивно работают по скоплениям живой силы противника внутри котла. За сутки подтверждённые потери противника составили свыше 90 человек», — уточнили в СВ.

По словам «Северян», ожесточённые бои продолжаются и на северо-востоке Харьковской области, где также ведётся уничтожение окружённых украинских сил. Накануне бойцы группировки «Север» пресекли две попытки ВСУ прорвать окружение. За сутки украинские войска потеряли примерно 35 человек, боевую бронемашину, два квадроцикла и четыре наземных роботизированных комплекса.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские военные продолжают системную работу по подрыву логистики ВСУ в портах Одесской области. В ночь на 9 сентября беспилотниками был поражён склад дронов в Николаеве, а в порту «Черноморск» атакованы объекты терминала, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами. На переходе в порт «Одесса» уничтожены два сухогруза и буксир, доставлявшие грузы для украинской армии.