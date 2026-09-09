Минобороны: ВСУ дважды пытались прорваться из «котла» в Харьковской области

Российские военные за сутки пресекли две попытки украинских подразделений прорваться из окружения в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжают действия против формирований ВСУ, оказавшихся внутри кольца окружения. За минувшие сутки потери украинских войск непосредственно в «котле» составили до 35 военнослужащих, утверждает российское министерство.

Накануне Минобороны сообщало о расширении внешнего и сужении внутреннего кольца окружения. Российские военные установили контроль над Долгеньким и Березниками, а удары по подразделениям ВСУ наносились в районах Малой Волчьей, Варваровки, Бузово и Нефёдовки. 8 сентября ведомство оценивало потери украинской стороны внутри «котла» в пределах 30 человек.

Ещё 7 сентября Минобороны заявляло, что в окружении на северо-востоке Харьковской области находятся около 1,7 тысячи украинских военнослужащих. На тот момент, по данным ведомства, попыток выйти из кольца они не предпринимали.

Таким образом, нынешнее сообщение стало первым за последние дни, в котором российское оборонное ведомство отдельно указало число попыток прорыва. Независимого подтверждения заявленных Минобороны РФ потерь украинской стороны на данный момент нет.

Ранее Life.ru сообщал, что около 1,7 тысячи военнослужащих ВСУ оказались в окружении в Харьковской области. Российские военные тогда заявляли о продолжении сжатия кольца в районе нескольких населённых пунктов.