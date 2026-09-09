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Специальная военная операция

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Опубликовано 9 сентября, 08:49

Озёрное в Харьковской области перешло под контроль ВС РФ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские подразделения успешно завершили операцию по взятию села Озёрное, расположенного в Харьковской области. Данный манёвр позволил существенно улучшить тактическое положение группировки на этом участке фронта.

Военнослужащие закрепились на занятых позициях, вытеснив силы противника из населенного пункта. Успешный штурм стал результатом слаженных действий пехотных соединений при поддержке артиллерии.

Армия России освободила Долгенькое и Березники в Харьковской области
Армия России освободила Долгенькое и Березники в Харьковской области

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Оксана Попова
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