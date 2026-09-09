Российские подразделения успешно завершили операцию по взятию села Озёрное, расположенного в Харьковской области. Данный манёвр позволил существенно улучшить тактическое положение группировки на этом участке фронта.

Военнослужащие закрепились на занятых позициях, вытеснив силы противника из населенного пункта. Успешный штурм стал результатом слаженных действий пехотных соединений при поддержке артиллерии.