Новости СВО 9 сентября: Падение Долгенького и Березников, разгром 68-й бригады ВСУ на Сумщине, Зеленский согласен на компромисс Оглавление Харьковская область 9 сентября: Долгенькое и Березники под контролем РФ Сумская область 9 сентября: разгром 68-й бригады ВСУ Запорожская область 9 сентября: бои за Орехов ДНР 9 сентября: уничтожение украинских операторов БПЛА Карта СВО на 9 сентября 2026 года Зеленский просит мир: сработали атаки на порты Путин и Трамп обсудили Украину: Вашингтону предложили достичь мира Армия России освободила два села в Харьковской области, продвижение на Запорожье, руководство Украина хочет мира ради вывоза зерна, Путин объяснил Трампу как можно достичь мира — дайджест на 9 сентября 2026 года. 3228 3228 ВС РФ сжимают «Волчанский котёл». Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковская область 9 сентября: Долгенькое и Березники под контролем РФ

Армия России освободила в Харьковской области сёла Долгенькое и Березники. Таким образом ВС РФ расширяют зону контроля у «Волчанского котла». В группировке «Север» отметили, что взятие Долгенького позволяет взять в оперативное окружение Ольховатку.

— Освобождение обоих сел ложится в единый тактический замысел по ликвидации крупной группировки ВСУ – в 1,7 тысячи штыков, согласно Минобороны – которая угодила в котел на северо-востоке Харьковской области. В кольце – полтора десятка подконтрольных ВСУ населенников. Занятие Березников и Долгенького говорит о том, что окруженные села начали постепенно забирать, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Помимо этого, Армия России уничтожает противника в тылу. В районе Алексеевки разбиты украинские пусковые установки дальнобойных БПЛА.

— Удары по месту запуска БЛА дают немало преимуществ, но требуют тщательной подготовки. Враг в это время может поменять позицию или удачно замаскировать цели, сведя на нет все усилия. Зато при удачном прилёте можно поразить не только технику, но и расчёт. БЛА можно собрать и за границей, а обученный расчёт — это более ощутимая потеря, — прокомментировал «Рыбарь».

Под Харьковом уничтожены пусковые установки БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Сумская область 9 сентября: разгром 68-й бригады ВСУ

Не прекращаются бои на границе Курской области. ВС РФ продвигаются у Толстодубово. Оно находится на Сумщине в 6 километрах от российской территории. На некоторых участках противник пытается безуспешно начать своё наступление.

— В районе Могрицы враг провел контратаку двумя штурмовыми группами от 68 оаэмбр. Комплексным огневым поражением атака отражена, противник с потерями отошел, — сообщили в группировке «Север».

За сутки украинские подразделения потеряли в Сумской области свыше 140 человек. Уничтожены миномёт, автомобили, БПЛА и НРТК.

Запорожская область 9 сентября: бои за Орехов

Военный аналитик Анатолий Радов рассказал о боях за Орехов. По его информации, под контролем Армии России уже 80% территории города. Вместе с этим есть успех в соседней Преображенке. Здесь наступает 42-я дивизия ВС РФ.

ДНР 9 сентября: уничтожение украинских операторов БПЛА

ВС РФ продвигаются к Дружковке и Краматорску. Военный корреспондент Павел Кукушин в эфире Перового канала отметил, что противник для сдерживания наших войск применяет большое количество БПЛА, но с ними борются с помощью РЭБ и дронов-перехватчиков. Военкор Евгений Поддубный сообщил об уничтожении одной из точек запуска беспилотников в Алексеево-Дружковке.

— Замаскированный пункт управления размещался в подвале многоквартирного дома. Схема поражения была выстроена поэтапно: первый ударный дрон пробил вход в укрытие, второй — нанес финальный удар, уничтожив расчёт противника, — рассказал Поддубный.

Карта СВО на 9 сентября 2026 года

Армия России освободила Долгенькое и Березники. Фото © divgen.ru

Зеленский просит мир: сработали атаки на порты

После массированного удара по Украине, в том числе портам, Владимир Зеленский заговорил о необходимости пойти на компромиссы ради вывоза зерна и сохранения энергетики.

— Зерно, энергетика - болезненные вопросы для Украины и России. И это болезненные вопросы для всего мира: для Индии на сегодня, для ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, Азии, многих стран. Мы готовы, чтобы найти компромисс, — сказал Зеленский.

Путин и Трамп обсудили Украину: Вашингтону предложили достичь мира

Пока Зеленский просил о мире, президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели переговоры. Одной из основных тем стала Украина. Подробности рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

— Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач. Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий, — сообщил Ушаков.

По его словам, американский президент желает скорейшего прекращения конфликта на Украине, что дало бы возможность полностью восстановить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Авторы Даниил Черных