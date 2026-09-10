Волчанский котёл сковал гарнизон ВСУ в 27 городах и сёлах — что грозит при попытке его вскрыть

Попытка ВСУ деблокировать окружённую группировку в районе Волчанска может привести к новым потерям украинской армии, заявил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

По его словам, находящиеся в окружении подразделения ВСУ продолжают сковывать резервы украинской армии, а попытки прорвать кольцо с внешних направлений создают дополнительные риски для наступающих сил.

«Чем страшен котёл? Пока он жив, он жрёт резервы ВСУ, которые на исходе. Любая попытка его вскрыть — это новые потери на внешних рубежах», — заявил Лисняк ТАСС.

Он отметил, что после завершения ликвидации окружённой группировки, по его оценке, могут измениться условия безопасности в приграничных районах Белгородской области.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в северо-восточной части Харьковской области завершилось окружение группировки ВСУ численностью до 2 тыс. человек. По его словам, площадь образовавшегося котла составляет около 460 кв. км и включает 27 населённых пунктов.