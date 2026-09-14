В ДНР 14 сентября при атаках БПЛА ВСУ погиб мужчина, ещё четверо пострадали

Атаки ударных беспилотников и детонация взрывоопасного предмета привели к гибели человека и ранениям ещё четырёх жителей ДНР. Повреждения получили жилые дома, инфраструктура и транспорт. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

В Донецке удар пришёлся по территории локомотивного депо. Ранения получили три сотрудника предприятия. Мужчина 1965 года рождения находится в тяжёлом состоянии, ещё двое работников — мужчина 1974 года рождения и женщина 1966 года рождения — получили травмы средней степени тяжести.

Жертвой атаки на автомобиль в посёлке Степное Волновахского муниципального округа стал мужчина 1974 года рождения. В Старомихайловке городского округа Донецк пострадал мужчина 1995 года рождения. Он подорвался на взрывоопасном предмете.

В общей сложности в результате атак повреждены 12 домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры. Также получили повреждения два тепловоза, два грузовых и два легковых автомобиля. Последствия зафиксированы в Донецке и шести муниципальных округах республики: Волновахском, Великоновоселковском, Красноармейском, Кураховском и Шахтёрском.

Ранее губернатор Курской области заявил, что около 40 квартир получили повреждения в результате ракетной атаки ВСУ на Курск. К утру от жителей поступило около 70 обращений. В детском саду повреждены около девяти окон, входная дверь и крыша. На улице Дружининской в многоквартирном доме выбило окна. Осколки также повредили 12 автомобилей. Последствия атаки также зафиксировали в здании психиатрической больницы. Пострадали окна и фасад, но эвакуация пациентов не понадобилась.