Около 40 квартир повреждены после ночной ракетной атаки ВСУ на Курск

Около 40 квартир получили повреждения в результате ночной ракетной атаки ВСУ на Курск. К утру от жителей поступило около 70 обращений, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В одном из детских садов повреждены около девяти окон, входная дверь и кровля. Учреждение посещают 93 ребёнка, однако после атаки родители решили оставить их дома. На время ремонта воспитанников планируют перевести в соседние детские сады.

В многоквартирном доме на улице Дружининской выбило окна. Осколками также повреждены 12 автомобилей.

Последствия атаки зафиксировали и в здании психиатрической больницы. Там пострадали окна и фасад, однако эвакуация пациентов не потребовалась.

Специальные комиссии продолжают обследовать повреждённые объекты и подсчитывать ущерб. Восстановительные работы планируют начать уже на этой неделе.

Ранее мать и её четырёхлетний сын пострадали при атаке на село Ольховка в Курской области. Женщина получила осколочные ранения рук и лица, у ребёнка диагностировали множественные ранения голени, колена, живота и лица; сейчас врачи готовят их к транспортировке в областную больницу.