В Херсонской области за сутки ранены семь мирных жителей, включая двоих детей

За минувшие сутки под обстрелами ВСУ в Херсонской области ранения получили семь мирных жителей, двое из которых — дети. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своём канале на платформе «Макс».

На трассе между Павловкой и Строгановкой беспилотник ударил по легковой машине. За рулём был мужчина 1993 года рождения — его отвезли в Чаплинскую ЦРБ. Ещё один дрон рядом с Григорьевкой Чаплинского округа врезался в грузовик. Пострадавшего мужчину 1977 года рождения также доставили в эту больницу.

В Великой Лепетихе ранило мужчину 1970 года рождения, его положили в Нижнесерогозскую ЦРБ. В Костогрызово Алешкинского округа травмы получил мужчина 1973 года рождения — его увезли в Скадовскую ЦРБ.

Тяжелее всего пришлось Малым Копаням Голопристанского округа. Там под удар попали сразу трое: мужчина 1980 года рождения, девочка 2014 года рождения и мальчик 2015 года рождения. Всех отправили в Скадовскую ЦРБ.

Разрушения затронули не только людей. Повреждения жилых домов, транспорта, имущества и инфраструктуры отметили в Антоновке, Великой Лепетихе, Великих Копанях, Виноградове, Григорьевке, Каирке, Каховке, Костогрызове, Красном Чабане, Малых Копанях, Мирном, Новой Маячке, Нововладимировке, Новотроицком, Петропавловке, Скадовске, Чкалово и Чулаковке.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области при ударе беспилотника погиб мирный житель. Мужчина стал жертвой атаки в Алёшках. Тогда же из-за повреждения энергосетей без электричества остались несколько населённых пунктов в Алёшкинском, Каховском, Голопристанском и Геническом округах.