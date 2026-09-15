Дом культуры полностью сгорел после атаки ВСУ в Херсонской области

Дом культуры в селе Васильевка Херсонской области полностью сгорел после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. По его словам, удар был нанесён около 03:00 мск. О пострадавших в сообщении не говорится.

«Ранее в учреждении проходили массовые мероприятия, собрания и встречи жителей», — написал Филипчук в соцсетях.

Глава округа подчеркнул, что уничтоженное здание являлось гражданским объектом. Он также заявил, что украинские силы продолжают наносить удары по мирной инфраструктуре Каховского округа.

Ранее Life.ru сообщал о серии атак ВСУ на Херсонскую область, в результате которых ранения получили семь мирных жителей, в том числе двое детей. Тогда также фиксировались повреждения домов, транспорта и инфраструктуры в нескольких муниципалитетах, включая Каховку.