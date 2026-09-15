В Новороссийске зафиксировали 112 атак ВСУ, погибли 11 человек

Новороссийск пережил 112 атак со стороны ВСУ, в результате которых погибли 11 человек, в том числе двое детей. Такие данные привёл заместитель главы города Александр Гавриков на аппаратном совещании в мэрии.

По словам чиновника, за всё время повреждения получили около 2,5 тысячи объектов недвижимости, а число пострадавших граждан составило примерно 6,5 тысячи человек.

Наиболее масштабные атаки пришлись на ночи 11–12 августа и 8–9 сентября. В них, как сообщили городские власти, применялись беспилотники, безэкипажные катера и ракеты.

Во время последней крупной атаки, в ночь на 9 сентября, погибли четыре человека, ещё 29 получили ранения. Повреждения тогда зафиксировали на 665 жилых объектах. На компенсации ущерба и вреда здоровью направили почти 26 млн рублей.

Всего на выплаты пострадавшим от атак в Новороссийске, по данным городских властей, направили уже более 400 млн рублей.

Для защиты жителей в городе подготовлены укрытия общей вместимостью более 100 тысяч человек. Заглублённые помещения есть в 59 детских садах и 33 школах, собственными укрытиями оснащены 34 объекта культуры. Защитные помещения также предусмотрены в 32 медицинских учреждениях.

Восстановление повреждённых зданий продолжается. К работам привлекли управляющие компании и застройщиков.

Ранее Life.ru сообщал о последствиях массированной атаки на Новороссийск в ночь на 9 сентября. Тогда погибли четыре человека, включая ребёнка, ещё 29 жителей получили ранения.