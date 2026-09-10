В Новороссийске после атаки украинских БПЛА повреждены 576 квартир
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В результате атаки украинских БПЛА на Новороссийск в ночь на 9 сентября повреждены 576 квартир и 76 частных домов. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.
Погибли четыре человека, ещё 29 пострадали. На местах продолжается зачистка от обломков и поваленных деревьев. К работам привлекли волонтёров.
Напомним, основной удар при атаке на Новороссийск в ночь на 9 сентября пришёлся на жилые квартиры города. Помимо жилых домов, повреждения получили три предприятия и православный храм.
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