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Опубликовано 10 сентября, 18:26

В Новороссийске после атаки украинских БПЛА повреждены 576 квартир

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате атаки украинских БПЛА на Новороссийск в ночь на 9 сентября повреждены 576 квартир и 76 частных домов. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.

Погибли четыре человека, ещё 29 пострадали. На местах продолжается зачистка от обломков и поваленных деревьев. К работам привлекли волонтёров.

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Напомним, основной удар при атаке на Новороссийск в ночь на 9 сентября пришёлся на жилые квартиры города. Помимо жилых домов, повреждения получили три предприятия и православный храм.

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Матвей Константинов
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