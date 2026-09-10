Направляющий дроны ВСУ Боевой ИИ мог узнать привычки каждого россиянина

Американская компания Palantir может использовать вычислительные мощности Nebius для развития боевых систем искусственного интеллекта, применяемых в интересах ВСУ. Такое предположение высказал военный корреспондент Александр Коц для kp.ru.

Nebius должна стать основным поставщиком вычислительных мощностей Palantir. По версии Коца, перенос расчётов на собственные серверные площадки позволит компании быстрее обрабатывать большие массивы информации.

В публикации говорится, что системы Palantir способны объединять спутниковые снимки, радиоперехваты, телеметрию, данные из открытых источников и разведывательную информацию. По мнению автора, это может использоваться для подготовки целеуказаний и планирования операций украинских войск.

Военкор также отметил, что для эффективной работы боевого ИИ необходимы три составляющие: актуальные данные, вычислительные мощности и возможность быстро внедрять готовые решения. Такие системы, как утверждается в материале, могут отслеживать изменения в инфраструктуре, анализировать работу противовоздушной обороны и искать уязвимые маршруты.

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