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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 10 сентября, 09:07

Армия России нанесла удары по логистике и местам хранения беспилотников ВСУ

Сводка от 10 сентября: ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска за минувшие сутки поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России 10 сентября.

По данным ведомства, удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Поражены места хранения БПЛА и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации ВФУ и наёмников в 146 районах.

Кроме того, российское военное ведомство сообщило о поражении цеха сборки беспилотников в Киеве. Для удара, по данным Минобороны, применялся дрон «Герань-4 сикер».

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Тем временем силы Черноморского флота за сутки уничтожили три безэкипажных катера ВСУ.

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Никита Никонов
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