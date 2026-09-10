Армия России нанесла удары по логистике и местам хранения беспилотников ВСУ
Сводка от 10 сентября: ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска за минувшие сутки поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России 10 сентября.
По данным ведомства, удары наносили оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Поражены места хранения БПЛА и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации ВФУ и наёмников в 146 районах.
Кроме того, российское военное ведомство сообщило о поражении цеха сборки беспилотников в Киеве. Для удара, по данным Минобороны, применялся дрон «Герань-4 сикер».
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