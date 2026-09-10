ВСУ попытались вырваться из волчанского котла: В Минобороны раскрыли печальный для Киева итог

Российские войска пресекли все попытки подразделений ВСУ прорваться из окружения в волчанском котле в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Все попытки прорыва из окружения пресечены», — заявили в ведомстве.

Другие подробности попыток украинских подразделений выйти из окружения в Минобороны пока не привели.

7 сентября Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки ВСУ численностью до 2 тыс. человек на северо-востоке Харьковской области. По его словам, площадь волчанского котла составляет около 460 кв. км, внутри находятся 27 населённых пунктов.

Ранее в Минобороны также сообщали о пресечении попыток ВСУ деблокировать окружённые подразделения с внешней стороны. Российская сторона рассчитывает, что дальнейшее продвижение на этом участке позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 км.