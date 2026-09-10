Черноморский флот уничтожил три морских дрона ВСУ за сутки

Силы Черноморского флота за минувшие сутки уничтожили три безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России 10 сентября.

«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

Другие подробности уничтожения морских дронов в Минобороны не привели.

В тот же день российское военное ведомство сообщило об ударе беспилотником «Герань-4 сикер» по цеху сборки БПЛА в Киеве. По данным МО РФ, цель была поражена.