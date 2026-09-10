Черноморский флот уничтожил три морских дрона ВСУ за сутки
Сводка от 10 сентября: Черноморский флот за сутки уничтожил три БЭК ВСУ
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Силы Черноморского флота за минувшие сутки уничтожили три безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России 10 сентября.
«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сводке ведомства.
Другие подробности уничтожения морских дронов в Минобороны не привели.
В тот же день российское военное ведомство сообщило об ударе беспилотником «Герань-4 сикер» по цеху сборки БПЛА в Киеве. По данным МО РФ, цель была поражена.
Также за сутки ВС РФ нанесли удары по транспортно-логистической инфраструктуре Украины, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним.
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