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Опубликовано 10 сентября, 09:06

Черноморский флот уничтожил три морских дрона ВСУ за сутки

Сводка от 10 сентября: Черноморский флот за сутки уничтожил три БЭК ВСУ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Силы Черноморского флота за минувшие сутки уничтожили три безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России 10 сентября.

«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

Другие подробности уничтожения морских дронов в Минобороны не привели.

В тот же день российское военное ведомство сообщило об ударе беспилотником «Герань-4 сикер» по цеху сборки БПЛА в Киеве. По данным МО РФ, цель была поражена.

Также за сутки ВС РФ нанесли удары по транспортно-логистической инфраструктуре Украины, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним.

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Никита Никонов
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