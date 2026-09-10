До 40 военных и бронетехника: В МО РФ раскрыли потери ВСУ в волчанском котле

Потери ВСУ за сутки в районе волчанского котла в Харьковской области составили до 40 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 2 квадроцикла и 3 наземных роботизированных комплекса», — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска пресекли все попытки подразделений ВСУ прорваться из окружения на этом участке.

7 сентября Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки ВСУ численностью до 2 тыс. человек на северо-востоке Харьковской области. По его словам, площадь волчанского котла составляет около 460 кв. км, внутри находятся 27 населённых пунктов.

Российская сторона рассчитывает, что дальнейшее продвижение на этом направлении позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 км.