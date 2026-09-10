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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 10 сентября, 09:09

До 40 военных и бронетехника: В МО РФ раскрыли потери ВСУ в волчанском котле

МО РФ: ВСУ потеряли до 40 военных за сутки в районе волчанского котла

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Потери ВСУ за сутки в районе волчанского котла в Харьковской области составили до 40 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери противника составили до 40 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 пикапа, 2 квадроцикла и 3 наземных роботизированных комплекса», — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска пресекли все попытки подразделений ВСУ прорваться из окружения на этом участке.

7 сентября Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки ВСУ численностью до 2 тыс. человек на северо-востоке Харьковской области. По его словам, площадь волчанского котла составляет около 460 кв. км, внутри находятся 27 населённых пунктов.

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Российская сторона рассчитывает, что дальнейшее продвижение на этом направлении позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения от приграничных районов Белгородской области более чем на 20 км.

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Никита Никонов
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