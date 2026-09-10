В сквере Новороссийска появился мемориал жертвам атаки беспилотников ВСУ
Обложка © Telegram / Андрей Кравченко | Глава города-героя Новороссийска
В сквере имени А. Н. Рыбнева в Новороссийске жители оставляют цветы, свечи и игрушки в память о четырёх погибших при массированной атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ). Среди жертв — ребёнок. О появлении стихийного мемориала сообщил мэр Андрей Кравченко.
Глава города вместе с новороссийцами почтил память погибших и возложил цветы.
«Город скорбит. Эта трагедия делает нас ещё сплочённее», — написал Кравченко в своём телеграм-канале.
После обследования жилых кварталов власти уточнили масштабы последствий атаки. В Новороссийске повреждены 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений. По словам Кравченко, результаты обходов предварительные: специалисты продолжают фиксировать ущерб.
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