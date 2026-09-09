Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 сентября, 13:22

В Новороссийске восстановили повреждённый при атаке ВСУ водопровод

Обложка © Александр Река/ТАСС

Обложка © Александр Река/ТАСС

Повреждённый во время атаки ВСУ водопровод в Новороссийске восстановили. Штатную подачу воды планируют возобновить к вечеру среды, сообщил городской водоканал.

Аварийная бригада устранила все повреждения на водоводе по улице Магистральной. Система вновь готова работать в обычном режиме. Подачу ресурса населению восстановят в течение дня.

В Новороссийске объявили день траура по погибшим при атаке БПЛА
В Новороссийске объявили день траура по погибшим при атаке БПЛА

Напомним, в Новороссийске в результате ночной атаки погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Всего пострадали 29 жителей, 17 из них остаются в больницах, четверо находятся в тяжёлом состоянии. Помимо этого повреждены восемь жилых домов, три предприятия, православный храм и несколько социальных объектов. Среди пострадавших зданий восемь многоквартирных и частных домов. В детских садах №10 и №22 выбиты стеклопакеты, 9 сентября воспитанники остались дома.

Больше новостей об авариях, атаках и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar