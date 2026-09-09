В Новороссийске восстановили повреждённый при атаке ВСУ водопровод
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Повреждённый во время атаки ВСУ водопровод в Новороссийске восстановили. Штатную подачу воды планируют возобновить к вечеру среды, сообщил городской водоканал.
Аварийная бригада устранила все повреждения на водоводе по улице Магистральной. Система вновь готова работать в обычном режиме. Подачу ресурса населению восстановят в течение дня.
Напомним, в Новороссийске в результате ночной атаки погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Всего пострадали 29 жителей, 17 из них остаются в больницах, четверо находятся в тяжёлом состоянии. Помимо этого повреждены восемь жилых домов, три предприятия, православный храм и несколько социальных объектов. Среди пострадавших зданий восемь многоквартирных и частных домов. В детских садах №10 и №22 выбиты стеклопакеты, 9 сентября воспитанники остались дома.
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