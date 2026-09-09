В Новороссийске восстановили повреждённый при атаке ВСУ водопровод

Напомним, в Новороссийске в результате ночной атаки погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Всего пострадали 29 жителей, 17 из них остаются в больницах, четверо находятся в тяжёлом состоянии. Помимо этого повреждены восемь жилых домов, три предприятия, православный храм и несколько социальных объектов. Среди пострадавших зданий восемь многоквартирных и частных домов. В детских садах №10 и №22 выбиты стеклопакеты, 9 сентября воспитанники остались дома.