В Новороссийске объявили день траура по погибшим при атаке БПЛА

В Новороссийске (Краснодарский край) 9 сентября объявили днём траура по погибшим в результате ночной атаки беспилотников ВСУ. В городе отменили развлекательные мероприятия, а на зданиях приспустили флаги России, Краснодарского края и Новороссийска. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко.

«Страшная трагедия отозвалась болью в сердце каждого жителя <...> Светлая память ушедшим. Сил, терпения и мужества родным и близким. Скорбим вместе с вами», — написал он в телеграм-канале.

В результате массированной атаки на Новороссийск погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Всего пострадали 29 жителей, 17 из них остаются в больницах, четверо находятся в тяжёлом состоянии.

Повреждения получили восемь многоквартирных и частных домов, три предприятия и православный храм. Также пострадали два детских сада, школа, поликлиника и городская инфраструктура. В Новороссийске введён режим ЧС.

В сквере имени А. Н. Рыбнева появился стихийный мемориал. Жители города несут туда цветы и мягкие игрушки, зажигают свечи в память о погибших.

Власти начали оценку ущерба для последующих выплат пострадавшим. Специалисты продолжают обследовать территории и устранять последствия ночной атаки.