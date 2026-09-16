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Опубликовано 16 сентября, 06:56

Шесть БПЛА атаковали территорию очистных сооружений Энергодара

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Шесть беспилотников атаковали территорию очистных сооружений Энергодара в ночь на 16 сентября. По данным главы города Максима Пухова, пострадавших нет, сведения о повреждениях уточняются.

Удары пришлись по нескольким объектам комплекса, в том числе по машинному залу. Пухов связал атаку с попыткой нарушить работу городской системы водоотведения.

«В этот раз ВСУ решили попытаться оставить Энергодар без водоотведения», — написал глава города.

Он также обратился к жителям с просьбой не снимать и не публиковать фото и видео с места происшествия, а также не распространять непроверенные сведения.

Расчёты ПВО сбили БПЛА ВСУ в двух районах Ростовской области 16 сентября
Расчёты ПВО сбили БПЛА ВСУ в двух районах Ростовской области 16 сентября

Ранее Life.ru рассказывал, что Энергодар четвёртые сутки полностью оставался без света из-за повреждения линий электропередачи. Критическая инфраструктура, медсанчасть и системы жизнеобеспечения были переведены на резервное питание.

Больше новостей о ситуации в городе и других происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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