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Опубликовано 14 сентября, 10:14

Энергодар четвёртые сутки полностью остаётся без света из-за атак ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Энергодар уже четвёртые сутки полностью остаётся без электричества из-за повреждения линий электропередачи. Критически важные объекты города сейчас получают энергию от резервных источников. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

«Энергодар четвёртые сутки полностью без света. В результате целенаправленных атак ВСУ повреждены линии ЛЭП, которые питают город», — написал он в своём Telegram-канале.

Назвать конкретные сроки восстановления подачи света пока невозможно. На время отключения жизненно важные объекты перевели на резервное питание. Электроэнергией обеспечиваются критическая инфраструктура, МСЧ и системы жизнеобеспечения.

Максим Пухов отметил, что специалисты делают всё возможное для скорейшего возвращения электричества в жилые дома. Работы ведутся без выходных.

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Милена Скрипальщикова
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