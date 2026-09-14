Энергодар четвёртые сутки полностью остаётся без света из-за атак ВСУ
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Энергодар уже четвёртые сутки полностью остаётся без электричества из-за повреждения линий электропередачи. Критически важные объекты города сейчас получают энергию от резервных источников. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.
«Энергодар четвёртые сутки полностью без света. В результате целенаправленных атак ВСУ повреждены линии ЛЭП, которые питают город», — написал он в своём Telegram-канале.
Назвать конкретные сроки восстановления подачи света пока невозможно. На время отключения жизненно важные объекты перевели на резервное питание. Электроэнергией обеспечиваются критическая инфраструктура, МСЧ и системы жизнеобеспечения.
Максим Пухов отметил, что специалисты делают всё возможное для скорейшего возвращения электричества в жилые дома. Работы ведутся без выходных.
Ранее украинские формирования атаковали транспорт с дизельным топливом, который направлялся к Запорожской АЭС. Груз предназначался для обеспечения стабильной работы станции. Удар был нанесён в непосредственной близости от периметра объекта. В результате нападения погибли двое российских военнослужащих, сопровождавших доставку горючего.
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