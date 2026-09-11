Два человека пали жертвами удара ВСУ по микроавтобусу на Запорожье

Два человека погибли в результате прицельного удара украинских войск по гражданскому микроавтобусу в Акимовском муниципальном округе Запорожской области. Об очередной трагедии и массированных атаках противника по мирным населенным пунктам сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, за прошедшие сутки зафиксирована целая серия целенаправленных ударов по гражданским объектам.

«За прошедшие сутки в Запорожской области зафиксированы очередные факты целенаправленных атак противника по мирным населённым пунктам и гражданским объектам. К сожалению, есть погибшие и раненые», — заявил Евгений Балицкий, добавив, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, а оперативные службы переведены в усиленный режим.

Помимо погибших в Акимовском округе, в регионе зафиксировано большое число раненых среди мирного населения. Пострадали две женщины на трассе между селами Днепровка и Заповитное, мирные жители в поселке Михайловка, Энергодаре, а также трое мужчин в Васильевском муниципальном округе. Обстрелам и атакам дронов подверглись грузовой автомобиль, машина коммунального хозяйства и гражданская инфраструктура Мелитополя, где ПВО сбила несколько беспилотников.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил Россию и Украину за договорённость о локальном прекращении огня, которая позволила восстановить линию электропередачи к Запорожской АЭС.