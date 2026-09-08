Гросси поблагодарил РФ и Украину за локальное перемирие ради ремонта ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси поблагодарил Россию и Украину за договорённость о локальном прекращении огня, которая позволила восстановить линию электропередачи к Запорожской АЭС. После завершения ремонта станция вновь получила доступ к внешней энергосети. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

«Генеральный директор Гросси благодарит Российскую Федерацию и Украину за сотрудничество с Агентством в достижении договорённости о прекращении огня и восстановлении электроснабжения за пределами площадки. МАГАТЭ продолжит свою незаменимую работу по содействию обеспечению ядерной безопасности во время конфликта», — говорится в заявлении.

Восстановление заняло три дня. Необходимость в ремонте возникла после потери линии «Феросплавная-1» 20 августа. Она была последним действующим внешним источником электроснабжения ЗАЭС. Почти три недели станция оставалась без него, а питание оборудования обеспечивали дизель-генераторы.

На фоне продолжительного отключения резервное снабжение становилось всё более проблемным: запасы дизельного топлива сокращались. МАГАТЭ предупреждало о возможном полном обесточивании станции. Возвращение линии в работу восстановило возможность подавать на ЗАЭС внешнюю электроэнергию для охлаждения реакторов и бассейнов выдержки отработавшего топлива. Она также необходима для других функций, связанных с ядерной безопасностью и защищённостью объекта.

Напомним, 5 сентября на Запорожской АЭС начались ремонтно-восстановительные работы на линии внешнего энергоснабжения «Ферросплавная-1». Для проведения работ на территории объекта ввели локальный режим тишины. Специалисты приступили к восстановлению линии, которая ранее была отключена из-за повреждения. 7 числа внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили.